request
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

request

31 подписчик

Лекция «Книгопутешествие. История пушкинских текстов: издания сочинений А. С. Пушкина»

Лекция «Книгопутешествие. История пушкинских текстов: издания сочинений А. С. Пушкина»

Главной темой занятия станут издания сочинений Александра Пушкина. Участники узнают, как формировались собрания его произведений, какие тексты включались в них в разные периоды и почему работа с авторскими рукописями остаётся важной для филологов и комментаторов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым