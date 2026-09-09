Лекция «Книгопутешествие. История пушкинских текстов: издания сочинений А. С. Пушкина»

Главной темой занятия станут издания сочинений Александра Пушкина. Участники узнают, как формировались собрания его произведений, какие тексты включались в них в разные периоды и почему работа с авторскими рукописями остаётся важной для филологов и комментаторов.
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