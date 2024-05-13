В жизни не видела более красивой выпечки! 25 ярких идей для украшения.

Каждая хозяйка старается хотя бы изредка побаловать свою семью домашними сладостями. Наша редакция, зная это, спешит поделиться с любимыми читательницами свежими идеями по созданию фигурной выпечки! Красивая выпечка 1.
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