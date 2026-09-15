Лавров: РФ добьется возвращения конфискованных золотовалютных резервов

В Евросоюзе по-прежнему хотят конфисковать российские активы, но Россия добьется их возвращения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-м посольском круглом столе на тему «Украинский кризис.
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