На севере Астраханской области утро началось с объявления угрозы атаки БПЛА

Об этом сообщил глава Ахтубинского района. Сегодня утром в 7:39 по местному времени в личном Телеграм-канале Владимира Михеда появилось сообщение об угрозе атаки вражескими беспилотниками: «Внимание всем! Возможна атака беспилотных летательных аппаратов».
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