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Белый дом оспаривает экономическую политику Трампа: конфликт с прессой

Белый дом оспаривает экономическую политику Трампа: конфликт с прессой

Каролин Левитт, представитель Белого дома, раскритиковала журналиста Ассошиэйтед Пресс за попытку поставить под сомнение экономическую политику Трампа.

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