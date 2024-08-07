Калужский губернатор подвел итог десятилетия санкций

Как заявил губернатор Владислав Шапша, за десять лет антироссийских санкций Калужская область стала наглядным примером обеспечения населения необходимым продовольствиемКак заявил губернатор Владислав Шапша, за десять лет антироссийских санкций Калужская область стала наглядным примером обеспечения населения необходимым продовольствием.
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