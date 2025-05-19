Пети о сезоне Мбаппе: «Я не ожидал, что он столько забьет, но он не выиграл ни одного крупного трофея. Было бы лучше, если бы у него была настоящая команда – «Реалу» не хватало баланса»

– Как бы вы оценили первый сезон вашего соотечественника Мбаппе? – Странно. Это парадокс. Я не ожидал, что он забьет так много голов, это рекорд для новичка, но он также не выиграл ни одного крупного трофея, так что это немного странный сезон.