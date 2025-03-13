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Патрушев напомнил Финляндии, что Финский залив не является ее собственностью

Патрушев напомнил Финляндии, что Финский залив не является ее собственностью

Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев напомнил Финляндии о том, что Финский залив не является ее собственностью, а вот соблюдать нормы международного морского права обязаны все страны.

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Комментарии
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Eduard
Финики давно не получали видать!
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21 час.
сергей отказ от доллара и срочно
тем более Петр купил всю прибалтику и если кому то не нравится то пусть валит  , ведь вся земля НАША
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19 час.
Валентин Воробьев
А Патрушев чего прол Сейменский канал промолчал?
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15 час.
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