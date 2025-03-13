Патрушев напомнил Финляндии, что Финский залив не является ее собственностью

Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев напомнил Финляндии о том, что Финский залив не является ее собственностью, а вот соблюдать нормы международного морского права обязаны все страны.
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