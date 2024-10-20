Арестованному экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО

Арестованному экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВОАдвокат Копайгородского Иван Миронов подал ходатайство о приостановлении уголовного дела, изменении меры пресечения и отправки в зону СВО, но получил отказ.
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