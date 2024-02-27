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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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    ИДИОТИЗМ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ .....!!!!В Госдуме заступи...
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В Госдуме заступились за учительницу, которой устроили травлю из-за фото

В Госдуме заступились за учительницу, которой устроили травлю из-за фото

Депутат намерена выяснить, по каким основаниям беременную 25-летнюю учительницу заставили писать объяснительную после анонимной жалобы Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Рособрнадзор с просьбой разобраться в произошедшем с учительницей русского языка и литературы из Новосибирской области, пишет "Парламентская газета".

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Ну похоже,самого жалобщика проверить на членство в ЛГБТ.
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17 час.
Гарий Щерба
ИДИОТИЗМ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ .....!!!!
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8 час.

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