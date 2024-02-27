В Госдуме заступились за учительницу, которой устроили травлю из-за фото

Депутат намерена выяснить, по каким основаниям беременную 25-летнюю учительницу заставили писать объяснительную после анонимной жалобы Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Рособрнадзор с просьбой разобраться в произошедшем с учительницей русского языка и литературы из Новосибирской области, пишет "Парламентская газета".