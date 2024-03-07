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Владислав Даванков предложил увеличить маткапитал для астраханцев за первого ребёнка до миллиона рублей

Владислав Даванков предложил увеличить маткапитал для астраханцев за первого ребёнка до миллиона рублей

До выборов президента России осталось около недели. Мы проанализировали, чем занимаются кандидаты: Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и представитель КПРФ Николай Харитонов.

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