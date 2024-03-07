Владислав Даванков предложил увеличить маткапитал для астраханцев за первого ребёнка до миллиона рублей

До выборов президента России осталось около недели. Мы проанализировали, чем занимаются кандидаты: Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и представитель КПРФ Николай Харитонов.