Владислав Даванков предложил увеличить маткапитал для астраханцев за первого ребёнка до миллиона рублей

До выборов президента России осталось около недели. Мы проанализировали, чем занимаются кандидаты: Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и представитель КПРФ Николай Харитонов.
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