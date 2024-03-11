Су-34 уничтожили ФАБами опорники и живую силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении зоны проведения специальной военной операции боевой вылет совершили экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России.
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