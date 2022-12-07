Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Дарвин Хэм: «У Дэвиса была температура выше 38,3»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал уход центрового Энтони Дэвиса с площадки во время первой четверти матча против «Кливленда» (102:116) из-за симптомов гриппа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх