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Иркутск Сегодня

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  • Евгений Благородный
    Мне бы лучше хотя-бы треть этой сумы подогнали на лечение.В Братске 500 тыс...
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Избирательные участки ждут 159,7 тысячи братчан на голосование

Избирательные участки ждут 159,7 тысячи братчан на голосование

Сегодня 96 избирательных участков Братска принимают первых голосующих с 8.00. Накануне специальная комиссия проверила готовность города к проведению трехдневного голосования и приняла все избирательные участки.

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