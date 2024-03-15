Избирательные участки ждут 159,7 тысячи братчан на голосование

Сегодня 96 избирательных участков Братска принимают первых голосующих с 8.00. Накануне специальная комиссия проверила готовность города к проведению трехдневного голосования и приняла все избирательные участки.
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