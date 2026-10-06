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Спорт Уик-Энд

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Табу по клубам в РПЛ для Миранчука не существует: «Я же не знаю, что произойдет в будущем…»

Табу по клубам в РПЛ для Миранчука не существует: «Я же не знаю, что произойдет в будущем…»

- Саша Головин говорил, что для него в РПЛ табу только «Спартак». У тебя такой клуб есть? - вопрос полузащитнику сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексею Миранчуку, незаметно ставшему одним из самых опытных игроков национальной команды - 18-е место по числу проведенных матчей за сборную.

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