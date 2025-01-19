NYT: в США признают, что Россия сохранит освобожденные за время спецоперации территории

Об этом говорит большая часть чиновников в Соединенных Штатах Чиновники из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также команды избранного президента США Дональда Трампа признают, что Россия при урегулировании конфликта на Украине сохранит за собой освобожденные в ходе спецоперации территории, сообщает газета New York Times.