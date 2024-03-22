Глава ОВА Кипер: в Одесской области повредили энергообъекты и отключили свет

Объекты энергетической инфраструктуры Одесской области получили повреждения. Более 50 тысяч абонентов остались без света, сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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