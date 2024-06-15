С начала лета в Волгоградской области произошло 14 аварий с участием несовершеннолетних водителей скутеров и мопедов.
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С начала лета в Волгоградской области произошло 14 аварий с участием несовершеннолетних водителей скутеров и мопедов.