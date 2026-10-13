18 ресторанов Нижнего Новгорода претендуют на премию WHERETOEAT

В шорт-лист ресторанной премии «WHERETOEAT ЦЕНТР 2026» вошли 18 нижегородских заведений, включая «Гусь в яблоках», «Кусто» и «Mitrich».
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