Депутат Госдумы предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Государственной думы Иван Сухарев от ЛДПР направил обращение директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву с предложением об организации исправительного учреждения для террористов на архипелаге Шпицберген или Новой Земле.
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