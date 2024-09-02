Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Как там в Судже, нормально в школе первый звонок прошёл? Это к вопросу "в штатном режиме во всех регионах РФ". Ошибат...Кравцов: Новый уч...
  • Модест
    Прекрасная новость! Ещё и вышки с пулемётами установите, чтоб ни одна финская сволочь в Россию не прорвалась. Украина...Финляндия увеличи...
  • Светлана Зуева
    👍«ВО»: Шведские на...

Депутат Госдумы предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Госдумы предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Государственной думы Иван Сухарев от ЛДПР направил обращение директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву с предложением об организации исправительного учреждения для террористов на архипелаге Шпицберген или Новой Земле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх