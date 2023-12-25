«Повезло, что ничего не взорвалось»: в сгоревшей автостоянке были газовые баллоны

В сгоревшей автостоянке на улице Костюшко-Григоровича были газовые баллоны, подробнее о произошедшем рассказал глава Черновского района Читы, дежурный по городу Василий Турсабаев, передает корреспондент ZAB.
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