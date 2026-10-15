В Шаховской задержаны трое мужчин, перевозивших из Тверской области в Москву около 200 тысяч пачек немаркированных сигарет стоимостью более 30 миллионов рублей.
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