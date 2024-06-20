6 привычек пассажиров, которые бесят стюардесс

Поднимаясь на борт воздушного судна, некоторые забывают о правилах хорошего тона. фото: Getty ImagesДорогостоящий билет, чересчур длительный полет, турбулентность и аэрофобия — все это не повод хамить членам экипажа и вести себя так, будто вам все должны.
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