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"Наш бизнес украли!" — жалуются западные компании. Кремль поставил компании, желающие уйти из России, в невыгодные для них условия

"Наш бизнес украли!" — жалуются западные компании. Кремль поставил компании, желающие уйти из России, в невыгодные для них условия

© РИА Новости Алексей Филиппов 2,3K прочтений Вчера Уход из России поставил западные компании перед выбором, пишет Bloomberg.

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Комментарии
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Лев Добрый
И рыбку скушать и на хрень залезть поглубже, так больше не получится, халява закончилась. Хочешь работать в России, открывай или создавай российскую компанию и плати налоги в России!👍🤠😎👈
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