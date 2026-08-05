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Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернули на Дальнем Востоке

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернули на Дальнем Востоке

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений развернули пусковые установки на побережье Чукотки, Приморья, Курильских островов и Камчатки.

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