Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернули на Дальнем Востоке

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений развернули пусковые установки на побережье Чукотки, Приморья, Курильских островов и Камчатки.
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