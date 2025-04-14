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РБК: в России хотят исключить фактор "гостевых рождений" из статистики

РБК: в России хотят исключить фактор "гостевых рождений" из статистики

Российские власти обсуждают изменение статистического учета рождаемости. Они хотят исключить фактор "гостевых рождений", когда ребенок учитывается в регионе нахождения роддома, а не в регионе фактического проживания, сообщил РБК со ссылкой на двух источников.

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