☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    За борт этого ублюдка.Схватил русскую з...
  • Надежда
    Будем надеяться, что ФСБ вовремя примет необходимые меры.Дестабилизация об...
  • Аудрюс
    Есть чему поучиться у Израиля!Израиль идёт на а...

Депутат Верховной рады Костенко: Зеленский «умер» как политическая фигура

Депутат Верховной рады Костенко: Зеленский «умер» как политическая фигура

Президент Украины Владимир Зеленский «умер» как политическая фигура и ему не стоит надеяться на второй срок, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко в эфире «Радио NV».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
ИЗ ЭТОГО ЗЕЛЯБОБИКА политик...Как из ГОВНА пуля.....Был ШУТОМ с юмором ниже пояса...Так им и остался...БЕЗГРАМОТНОЕ ОН ЧМО однако.
Ответить
16 час.
Надежда
Уже &quot;нелоха в каске и бронике&quot; даже зрадники перестали поважать!))☺️
Ответить
14 час.
Ю
Юрий Зубрин
К великому прискорбию, вы там все сдохли ,в том числе и ВРУ!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх