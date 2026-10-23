Советские танки, подбитые венгерскими студентами во время восстания в Будапеште, 1 ноября 1956 года © AP Венгерская революция 1956 года запомнилась миру через фотографии: висящие на столбах сотрудники госбезопасности, горящие советские танки, улыбающаяся юная мятежница с захваченным автоматом ППШ.
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