Советские танки, подбитые венгерскими студентами во время восстания в Будапеште, 1 ноября 1956 года © AP Венгерская революция 1956 года запомнилась миру через фотографии: висящие на столбах сотрудники госбезопасности, горящие советские танки, улыбающаяся юная мятежница с захваченным автоматом ППШ.