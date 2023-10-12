Pivot Points - SHORT target 4300 E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI:ES1! dryanhawley I was reading the notes from the author of the Camarilla Pivots and was surprised to find he suggests using it differently than how I have been.
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