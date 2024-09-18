Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • vladimir vedenkin
    Может уже пора???  Как насчет взрыва склада б/п в Тороповце777На этот раз ответ...
  • Владимир Мехонцев
    О чем вы говорите? Столько уже "красных линий" пересечено без серьезной ответки, что, право слово, такие вот публикац...На этот раз ответ...
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А Абхазия станет Грузией. После извинений от Иванишвили всё перевернулось

А Абхазия станет Грузией. После извинений от Иванишвили всё перевернулось

Произошло, конечно, невероятное, лидер праящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили сказал, что после выборов в Грузии, которые намечены на 26 октября, в стране будет проведен свой "нюрнбергский процесс".

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