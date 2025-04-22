🇷🇺Артиллеристы 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск в районе н.п. Григоровка поразили очередной пункт управления БпЛА боевиков ВСУ🔥 #ВСРФ #3ОА #Артиллерия #БпЛА #Прилет #ВСУ #СВО.
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🇷🇺Артиллеристы 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск в районе н.п. Григоровка поразили очередной пункт управления БпЛА боевиков ВСУ🔥 #ВСРФ #3ОА #Артиллерия #БпЛА #Прилет #ВСУ #СВО.
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