Генерал Шекарчи: Иран призывает глав стран Запада не поддерживать Израиль

Представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран призывает руководителей США и стран "Евротройки" (Великобритании, Франции, ФРГ) проявить благоразумие и не поддерживать Израиль.
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