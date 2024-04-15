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Генерал Шекарчи: Иран призывает глав стран Запада не поддерживать Израиль

Генерал Шекарчи: Иран призывает глав стран Запада не поддерживать Израиль

Представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран призывает руководителей США и стран "Евротройки" (Великобритании, Франции, ФРГ) проявить благоразумие и не поддерживать Израиль.

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