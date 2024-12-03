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Кинопродюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Кинопродюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Врачи экстренно госпитализировали кинопродюсера Харви Вайнштейна. Ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на адвоката продюсера Имрана Ансари.

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