Американская БМП Bradley рассыпалась на части, а российские бойцы проникли в тыл укрепрайона ВСУ в Авдеевке под землёй, проломив линию обороны врага: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 января 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время на Украине активно обсуждаются американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley V2F2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии