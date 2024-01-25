Американская БМП Bradley рассыпалась на части, а российские бойцы проникли в тыл укрепрайона ВСУ в Авдеевке под землёй, проломив линию обороны врага: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 января 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время на Украине активно обсуждаются американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley V2F2.