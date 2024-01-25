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Американская БМП Bradley рассыпалась на части, а российские бойцы проникли в тыл укрепрайона ВСУ в Авдеевке под землёй, проломив линию обороны врага: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 января 2024 года

Американская БМП Bradley рассыпалась на части, а российские бойцы проникли в тыл укрепрайона ВСУ в Авдеевке под землёй, проломив линию обороны врага: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 января 2024 года

Американская БМП Bradley рассыпалась на части, а российские бойцы проникли в тыл укрепрайона ВСУ в Авдеевке под землёй, проломив линию обороны врага: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 января 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время на Украине активно обсуждаются американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley V2F2.

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