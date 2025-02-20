Замглавы института при "Роскосмосе" уличили в хищениях: О какой сумме идёт речь и что ему грозит

Замглавы ЦНИИмаш обвинили в мошенничестве и взяточничестве. Сейчас он под домашним арестомВ распоряжение агентства ТАСС поступили документы, где говорится, что правоохранительные органы подозревают заместителя генерального директора ЦНИИмаш Ивана Ю.
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