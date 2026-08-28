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Сыновья знаменитых актрис: 10 наследников, выбравших кино, театр и режиссуру

Сыновья знаменитых актрис: 10 наследников, выбравших кино, театр и режиссуру

Громкая фамилия в актёрской среде — далеко не всегда гарантия лёгкого старта. Для одних детей известных матерей она превращается в постоянную планку, для других — в повод надолго уйти в собственное дело или вовсе сменить профессию.

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