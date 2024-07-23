НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

94 подписчика

В Петербурге поздравили победителей 65-й Международной математической олимпиады

В Петербурге поздравили победителей 65-й Международной математической олимпиады

Сообщили в пресс-службе Смольного Российская сборная по математике вновь подтвердила свой статус одной из сильнейших в мире, завоевав на 65-й Международной математической олимпиаде 4 золотые и 2 серебряные медали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх