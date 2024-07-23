В Петербурге поздравили победителей 65-й Международной математической олимпиады

Сообщили в пресс-службе Смольного Российская сборная по математике вновь подтвердила свой статус одной из сильнейших в мире, завоевав на 65-й Международной математической олимпиаде 4 золотые и 2 серебряные медали.
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