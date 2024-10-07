В Кремле рассказали о праздновании дня рождения Путина

В понедельник, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 72 года. Однако пышного праздника в этот день в его графике не указано – сообщается, что президент проведет начало недели в рабочем режиме.
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