Предотвращает деменцию: учёные доказали, что книги полезнее телевизора

Не все виды сидячей активности одинаково полезны для здоровья мозга.Учёные из Университета Южной Австралии установили как определённые занятия влияют на здоровье мозга и риск развития деменции у пожилых людей.
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