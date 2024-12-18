Это может отложить последующие запуски Starship из-за расследования властей: январский старт будет очень важным, перечислены возможные проблемы

В лицензии, которую получила SpaceX на запуск нового прототипа Starship, содержится интересная информация о том, что может пойти не так в ходе запуска и вызовет расследование Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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