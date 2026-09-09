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Поварёнок с лучшими рецептами

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Курица с овощами под соусом бешамель⁠

Курица с овощами под соусом бешамель⁠

Бешамель (фр. béchamel) — это классический базовый соус французской кухни. Его готовят на основе ру — смеси равных частей сливочного масла и пшеничной муки, обжаренных вместе.

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