Националисты 12 раз за сутки атаковали территорию ДНР

За минувшие сутки украинские националисты 12 раз атаковали территорию Донецкой республики. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в Telegram-канале, по пять обстрелов произошли на Донецком и Горловском направлениях.
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