Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Националисты 12 раз за сутки атаковали территорию ДНР

Националисты 12 раз за сутки атаковали территорию ДНР

За минувшие сутки украинские националисты 12 раз атаковали территорию Донецкой республики. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в Telegram-канале, по пять обстрелов произошли на Донецком и Горловском направлениях.

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