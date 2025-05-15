Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic В течение прошедшей ночи над Ростовской и Белгородской областями были уничтожены два беспилотника самолётного типа Вооружённых силы Украины (ВСУ).
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