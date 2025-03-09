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NBC: в США произошло не менее 10 актов вандализма в отношении Tesla

NBC: в США произошло не менее 10 актов вандализма в отношении Tesla

За последние недели в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и, с недавнего времени, главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску.

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