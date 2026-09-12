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Новости Тамбова

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Площадь Льва Толстого и Бульвар Энтузиастов потребовали ремонта после благоустройства на 93 миллиона

Площадь Льва Толстого и Бульвар Энтузиастов потребовали ремонта после благоустройства на 93 миллиона

Фото: Народный Фронт | Тамбовская область Читайте также: Четырёх сотрудников ТСК поблагодарили за помощь после атаки БПЛА на Рассказово (11.

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