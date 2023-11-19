Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Ванга, когда была ещё жива, ответила на вопрос о США: -"Какая Америка, какие Соединённые Штаты, я не вижу, нет такой ...В США окончательн...
  • Борис Виленский
    Хвалилась синица море поджечь... Нам это, наконец,  развяжет руки. Погибнет народу много - и у нас, и в Европе, но за...В США окончательн...
  • Алексей Смирнов
    А он этим не занимался? Какая же память у вас короткая, не далее как в 20 ом году распинался о полезности эмигрантов ...МВД накрыло лобби...

За что Чайковского сделали "украинцем". И почему его так не любит Запад

За что Чайковского сделали "украинцем". И почему его так не любит Запад

Они уже совсем запутались. Украина включает Петра Ильича Чайковского в список "100 великих украинцев", считает его потомком древних укров, а Запад вдруг возводит на Петра Ильича и его наследие санкции, уничтожая их как русскую культуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх