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На украинских дорогах установят новые знаки: что нужно знать водителям

На украинских дорогах установят новые знаки: что нужно знать водителям

В Украине с 1 ноября на дорогах начнут устанавливать знаки нового образца. Новый стандарт ДСТУ 4100: 2021 предусматривает новые принципы и правила компоновки дорожных знаков, а именно: — написание текста с большой буквы; — новая форма стрелок; — для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца; — определены четкие пропорции и расстояния […] Сообщение На украинских дорогах установят новые знаки: что нужно знать водителям появились сначала на Твоя МАШИНА.

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