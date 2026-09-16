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Регионы России

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Российские покупатели все активнее используют искусственный интеллект для выбора товаров и подарков

Российские покупатели все активнее используют искусственный интеллект для выбора товаров и подарков

Исследование, проведённое ювелирным брендом SOKOLOV, показало, что для многих россиян стало привычным обращаться за советом к искусственному интеллекту (ИИ) при выборе покупок и подарков.

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