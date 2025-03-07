Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынке

В связи с корпоративными событиями решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом и срочном рынках: На Фондовом рынке: Тикер Наименование Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска с 13.