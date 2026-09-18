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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

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